Ксения Мишина продолжает показывать в Инстаграм, как проходят ее будни и делится рассказами о своих результатах в похудении. С недавних пор артистка решила изменить многие привычки и после этого начала иначе питаться, тренироваться и поменяла распорядок дня.
По словам Ксении, следует начать с того, что дается сложнее всего, чтобы двигаться дальше. Также актриса поделилась, что не всегда ее еда выглядит эстетично сейчас, но зато вкусно и полезно. А красивой подачи блуда она еще научится.
Сейчас звезда стала чаще делиться кадрами и рассказывает о своих планах питания каждый день.
«Самый полезный вкусный завтрак. Кому нужен рецепт: замоченная на 10 минут в теплой водичке овсяная каша; 2 яйца; немного соли и стевия (единственный полезный заменитель сахара без последствий) по вкусу; масло гхи, можно обычное; фрукты; еще можно добавить натуральный кокосовый йогурт под фрукты» - рассказала Ксения о своем завтраке в этот раз.
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Любит артистка также показать, как ухаживает за собой и что делает для этого. Ксения занимается йогой, ходит на тренировки и показывает лучшее в сети.
«Фанат блестящей кожи. Обожаю, процедура: 1. Утренняя сыворотка для осветления кожи; 2. Серум для укрепления сосудов; 3. Серум для увлажнения; 4. Дневной крем и эмульсия» - написала Ксения.
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