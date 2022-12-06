Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса и главная героиня шоу "Холостячка", где победил юморист Александр Эллерт. Но пара не смогла построить счастливые отношения и разошлась. Не забывает Ксения и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
А в этот раз Мишина поделилась фотографиями, где гуляла по Венеции, Италия.
"Нужно ли что-то писать об эмоциях?
Еще одна маленькая мечта", - написала звезда в своем блоге.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Очень-очень обожаю", "За вами приятно наблюдать, веет таким позитивом и спокойствием", "Очень люблю Италию, а Венецию особенно! Надеюсь, после окончания войны обязательно туда вернуться еще не раз", "Да, там круто, согласна", "Сейчас моя величайшая мечта, чтобы закончилась война и настал мир. Ведь каждый день изверги убивают людей", "Если маленькая мечта – надо писать, осуществить мечту".
Напомним, "Холостячка" Мишина заговорила о своем успехе заграницей после одного дня
А еще Politeka писала, что "Холостячка" Мишина в купальнике заграницей заговорила, как надо жить в войну
Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Мишина рассказала, чем отличаются тренировки заграницей от домашних