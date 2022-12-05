Как пишет Politeka.net, Ксения Мишина - известная украинская актриса, которая стала главной героиней шоу "Холостячка". На проекте звезда выбрала юмориста Александра Эллерта, с которым долгое время встречалась после проекта. Но в конечном итоге пара разошлась, но после полномасштабного вторжения снова оказались вместе в Буковели. При этом отношениями Ксения это не назвала. А через некоторое время Эллерт уехал в США, после чего Мишина попросила не упоминать имя Александра рядом с нее.
Не забывает Мишина и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда поделилась кадрами с утра, где позировала в ванной комнате, надев топик.
"Доброе утро :) Сегодня проснулась в красивом месте, про которое давно мечтала :) Но об этом немножко позже", - написала Мишина в своем блоге.
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