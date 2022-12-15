Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала, как провела время на случайной встрече с коллегой.

Популярная украинская ведущая Леся Никитюк сейчас ожидаемо не берет участия в новых проектах, не работает на новых съемках в привычном образе и не так часто показывает себя. В сети Леся хвастается отдыхом довольно редко, но часто рассказывает о встречах с близкими и друзьями.

В этот раз Никитюк показала, с кем она встретилась в Польше. Коллега Никитюк Маша Ефросинина также поделилась похожими кадрами.

Не так давно она сама хвасталась, что вернулась в Украину и провела множество съемок. Почти весь этого год, в отличие от Леси, Ефрсинина провела заграницей.

«Хотите знать, что я купила в Польше? Ничего! Но вчера в лифте встретила Фро. Очень горжусь этой женщиной» - заявила Леся.

Ранее Никитюк эмоционально высказалась в сети, причиной слез стала работа над новым выпуском шоу Ле Маршрутка.

«Хелоу мужички и женщины! Я уже озвучиваю следующие эпизоды Маршрутки… поэтому сегодня утро началось со слез», - призналась Никитюк, показав себя в рабочей обстановке.

Отметим, что ранее в Сети появился новый выпуск Ле Маршрутки, снятый на Днепропетровщине уже во время полномасштабной войны.

Напомним, Елена Кравец призналась, почему была вынуждена на время покинуть Квартал 95.

Также сообщалось, что Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности.