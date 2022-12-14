Напередодні, під час свого візиту до Варшави, ведуча провела зворушливу зустріч із українськими шанувальниками, які зараз опинилися за кордоном через повномасштабну війну. Тепер же на своїй сторінці в Instagram зірка анонсувала своє повернення в Україну, але нарвалася на критику через нове фото.

"Повертаюсь 🤍", — лаконічно написала Леся Нікітюк під селфі, на якому вона зблизка показала обличчя з надутими губами.

Шанувальники в коментарях не оцінили такі зміни в зовнішності телеведучої: "Лесю!!! Така гарна жінка, ну навіщо ж качура зробили!!", "Леся, нафіга тобі ці вареники?", "Губи😮", "Гарна, але чому такий сумний погляд?", "Іванівно, зупинись! Я не про повернення☝️. 👄", "Що з губами 😢", "Ух яка 🔥 Іванівна😂".

З 2018 року Леся Нікітюк працює на "Новому каналі", де веде шоу "Хто проти блондинок?", "Ле Маршрутка", "Хто зверху?". Від початку повномасштабного вторгнення рф зірка організувала для українських переселенців притулок в одній зі шкіл Хмельницького, допомагала людям з пошуком житла та харчування. Пізніше ведуча повідомила, що закрила притулок, оскільки потік людей суттєво зменшився, та активно взялася за зйомки нового сезону "Ле Маршрутки".

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Леся Нікітюк

Нагадаємо, що фінал реаліті-шою "Пара на мільйон", ведучою якої була Леся Нікітюк став розчаруванням для деяких глядачів.

Також повідомлялось, що Нікітюк записала звернення з Монако.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк по "Танцям з зірками" за час війни схуд на 15 кг.