Як зізналася Олена Кравець, вона вирішила тимчасово призупинити свою діяльність у "Вечірньому кварталі" через стан здоров'я.

Українська актриса, зірка "95 Кварталу" та "Жіночого кварталу" Олена Кравець найближчим часом не зніматиметься у випусках "Вечірнього Кварталу". У шоу "Екзамен" на YouTube-каналі Маші Єфросініної вона пояснила причину.

Як зізналася Олена Кравець, вона вирішила тимчасово призупинити свою діяльність у "Вечірньому кварталі". Вона пояснила, що взяла паузу через внутрішню кризу.

"Після туру, коли я мала певну кризу, я зрозуміла, що хочу трохи витримати паузу і не зніматися взагалі. Ніде. Тому що це мій зовнішній вигляд, я хвилююсь через це. Це відповідальність, а я не можу впоратися із собою. Ми в червні проїхали тур благодійний з іншими артистами і після нього я вирішила взяти паузу в діяльності в "Кварталі", тому що мені вже серйозно потрібно було вирішувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропивницею, тому що вона загострилася. Я не хочу просто проживати життя, коли цінність щодня й зросла, – пояснила Олена Кравець.

Через хворобу, яка почала прогресувати, актриса взагалі на певний період відмовилася від усіх зйомок, бо почувала себе некомфортно у кадрі.

Коли зірка зможе повернутися до участі у шоу, доки вона не вирішила сама. Колеги Олени з "Кварталу 95" поставилися до цього з розумінням,.

Нагадаємо, що 19-річна дочка Кравець із "Квартал 95" наважилася зробити тату, неочікувані кадри.

Як повідомляла Politeka, донька Кравець із "Квартал 95" здивувала виглядом з ланцюгами та пірсингом.

Також Politeka писала, що двійням Кравець із "Квартал 95" виповнилося по шість років.