Всемирно известная актриса, певица и владелица бренда косметики Дженнифер Лопес часто хвастается, как проходят ее будни, как она активно работает и чем будет заниматься. После свадьбы с Беном Аффлеком Лопес всячески подчеркивает, насколько она счастлива и как сильно изменилась ее жизнь.
«Twitch был такой светлой и прекрасной душой…💔 Шокирована и глубоко опечалена. Сердце разрывается за sir_twitch_alot, его жену и детей 🙏 Посылаю вам любовь и силу 🤍» - поделилась эмоциями Дженнифер.
«🙏🏽❤️ Пусть он покоится с миром; Его можно было спасти. Его печаль была так хорошо скрыта. Если бы он только увидел себя нашими 👀 глазами; Я до сих пор в шоке… как человек с таким светом и таким счастьем решил покончить с собой?; Такой свет; так грустно. Эмоциональная и душевная боль; Просто душераздирающе!!! О депрессии нужно говорить чаще, а не воспринимать как клеймо!».
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Также артистка сейчас также начала вспоминать, как жила и как снималась раньше.
«Какие удивительные воспоминания остались у меня от работы над этим фильмом в самом сердце Нью-Йорка с самым потрясающим актерским составом, на который девушка могла когда-либо надеяться! Спасибо Рэйфу Файнсу и Тайлеру Поузи, а также покойным великим людям Бобу Хоскинсу и Наташе Ричардсон.
Напомним, Сумская показала, как готовит ужин без света и воды, и обратилась к украинцам.
Как сообщала Politeka, Кендалл Дженнер в колготках сверкнула модельными прелестями.