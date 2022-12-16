Как сообщает Politeka.net, победители Евровидения-2022 – украинская группа Kalush Orchestra – за несколько дней до Национального отбора на конкурс этого года назвали своего фаворита. Об этом они написали на своей странице в Инстаграм, а также анонсировали зажигательный трек с этим исполнителем.

В частности, Kalush Orchestra призвали голосовать за талантливую бандуристку KRUTЬ, которая попала в финал с песней "Колискова". Артисты лично знакомы с конкурсанткой и полагают, что в ее музыку может влюбиться вся Европа. Кроме того, участники группы предрекли ей большое музыкальное будущее.

"Уже 17 декабря KRUTЬ выступит в финале Нацотбора-2023 с песней "Колискова". Считаю, она заслуживает представлять Украину на Евровидении-2023 в Ливерпуле. Если тебе тоже понравилась песня – голосуй за номер 6. И пусть Европа влюбится в лирические нотки украинской бандуры", – говорится в посте артистов.

Стоит отметить, что в этом году впервые украинцы самостоятельно выбирали жюри Нацотбора на "Евровидение". Согласно результатам голосования в приложении "Дія" украинская певица Джамала, солистка рок-группы "The Hardkiss" Юлия Санина, а также лидер группы "Антитіла" Тарас Тополя стали членами жюри.

Напомним, что солист Kalush Псюк показал, как выглядел в детстве, неожиданные кадры.

Как сообщала Politeka, Осадчая встретилась с солистом KALUSH, удивив видом.

Также Politeka писала, что Kalush Orchestra срочно попросили помощи украинцев после скандала за границей.