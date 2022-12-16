Известная украинская телеведущая и блоггер Леся Никитюк решила немного разобраться с теми, кто пишет ей нецелесообразные критические замечания.

Например, относительно ее внешности, размера губ и так далее.

Леся Никитюк заверила, что она сама будет решать, как ей жить и что делать.

«Мне не нужны среди моей аудитории подписчики просто для количества… меня уважает и любит достаточное количество людей! Я всегда себя умела защитить от злости, зависти и просто говна в мою сторону. Я уважаю и люблю себя такой, какой я есть. Только я сама буду решать, как мне жить МОЮ жизнь», - заверила Никитюк.

Также Никитюк добавила, что так же она сама будет решать по поводу замужества и появления детей.

«У меня нет нескольких жизней, а есть одна, которую я проживаю достойно во всех понятиях», - заявила Леся Никитюк.

Также телеведущая показала свои губы на весь экран.

«Приложите свои к экрану и, может, у вас такие будут», – посоветовала телеведущая подписчицам, критикующим размер ее губ.

Напомним, на днях Леся Никитюк призналась, что ее утро началось со слез.

Также сообщалось, что Никитюк показала, как Маша Ефросинина выглядит в обычной жизни.

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