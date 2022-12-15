Українська телеведуча та блогер Леся Нікітюк показала, як провела час на випадковій зустрічі із колегою.

Популярна українська ведуча Леся Нікітюк зараз очікувано не бере участі у нових проектах, не працює на нових зйомках у звичному образі та не так часто показує себе. У мережі Леся хвалиться відпочинком досить рідко, але часто розповідає про зустрічі з близькими та друзями.

Цього разу Микитюк показала, з ким вона зустрілася у Польщі. Колега Нікітюк Маша Єфросиніна також поділилася схожими кадрами.

Нещодавно вона сама хвалилася, що повернулася в Україну і провела безліч зйомок. Майже весь рік, на відміну від Лесі, Єфрсініна провела закордоном.

«Хочете знати, що я купила у Польщі? Нічого! Але вчора у ліфті зустріла Фро. Дуже пишаюся цією жінкою» - заявила Леся.

Раніше Нікітюк емоційно висловилася у мережі, причиною сліз стала робота над новим випуском шоу Ле Маршрутка.

«Хелоу мужички та жінки! Я вже озвучую наступні епізоди Маршрутки… тому сьогодні ранок почався зі сліз», - зізналася Нікітюк, показавши себе у робочій обстановці.

Зазначимо, що раніше у Мережі з'явився новий випуск Ле Маршрутки, знятий на Дніпропетровщині вже під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналася, чому була змушена на якийсь час залишити Квартал 95.

Також повідомлялося, що Нікітюк збентежила українців змінами у зовнішності.