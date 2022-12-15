Про це Нікітюк розповіла на своїй сторінці в Instagram. Як виявилось, причиною сліз стала робота над новим випуском шоу Ле Маршрутка.

«Хелоу мужички та жіночки! Я вже озвучую наступні епізоди Маршрутки… тому сьогодні ранок почався зі сліз», - зізналася Нікітюк, показавши себе у робочій обстановці.

Зазначимо, що раніше в Мережі з'явився новий випуск Ле Маршрутки, який зняли на Дніпропетровщині вже під час повномасштабної війни.

Дніпро зараз тримає медичний фронт - саме сюди звозять поранених воїнів, а також цивільних, які постраждали від бойових дій.

«Леся Нікітюк у цьому епізоді дізнається, як лікують наших захисників у Дніпрі, професійні парамедики покажуть, як надавати першу медичну допомогу, а залізні хлопці з Кривого Рогу продемонструють як непомітно для ворога винести пораненого з поля бою. А ще на Дніпропетровщині найбільша громада луганчан», - йдеться у коментарі до випуску.

Глядачі вже зізнаються Лесі Нікітюк, що її нова «Ле Маршрутка» змусила їх плакати.

«Неможливо дивитися без сліз. Серце обливається кров'ю дивлячись на наших діток ..... 21 століття .... Діти не повинні знати, що таке війна .... А які у нас все-таки відважні люди, Слава богу, що таких більшість », "Ще не почала дивитися, а вже сльози на очах, бо знаю про що йдеться. Дякую за випуск. Все буде Україна», «Яка ж у нас все-таки країна мужня, сильна, об'єднана і просто найкраща. А Леська наша така добра і відкрита з таким великим серцем, дякую, що продовжуєте показувати міста навіть під час війни. Сподіваюся Ле маршрутка скоро і до нас їде. Маріуполь чекає», - пишуть Лесі Нікітюк українці.

Нагадаємо, Олена Кравець зізналася, чому була змушена на якийсь час залишити Квартал 95.

Також повідомлялося, що Нікітюк збентежила українців змінами у зовнішності.

Крім того, Politeka.net писала, що екс-партнер Нікітюк з "Танців із зірками" за час війни схуд на 15 кг.