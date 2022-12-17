Популярная Инстаграм-модель Ким Кардашьян прославилась благодаря своему желанию завоевать внимание публики всеми доступными способами. Она попадала в скандалы, устраивала разборки в сети, выставила жизнь семьи напоказ и продолжает это делать.

В этот раз Ким похвалилась семейными нарядами вместе со всеми своими детьми, однако уже без экс-супруга Канье Уэнста. Ким подчеркнула праздничный акцент в самих пижамах алого цвета и принтами на них.

Стоит отметить, что показывает подобные кадры Кардашьян с детьми довольно редко.

«Полный дом» - коротко написала Ким.

В сети сразу же принялись комментировать:

«Такой милашка; очень мило! ❤; Где плюшевые мишки?; 5 секунд после фотосессии.... Где няня?!; Как у вас полный дом без папы 🤔; Ничего не сказать значит сказать все; Так мило!; какая разница?; Ким с ее будущими голливудскими жертвами».

Ранее Ким вблизи смутила некоторых фанатов, ведь артистка продемонстрировала, в каком состоянии ее выбеленные до седины локоны. Многие обратили внимание – в попытках за новой собой звезда переборщила с покраской темных локонов.

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