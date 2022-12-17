Известная модель Эмили Ратаковски каждый день показывает, как проходят ее светские будни и чем она занимается теперь. Она старается больше времени уделять также своему сыну и стала интересоваться другими проектами, помимо модных показов.

«Я даже не могу вам сказать, когда я начала мечтать попасть в календарь pirelli, потому что всегда считала это недостижимой фантазией. Изображения Pirelli олицетворяли опыт, который я хотела получить от модели, но так редко получала: быть частью чего-то, что больше походило на искусство, чем на рекламу или даже на моду, что-то чувственное, но красивое, которое чествовало женщин на изображениях» - высказалась Ратаковски о достижении.

Она поделилась, что смогла добиться желаемого совсем не сразу, но теперь ей есть чем похвастаться:

«Я так благодарен за ваше участие в том, что было для меня проектом мечты; Так потрясающе!; Удивительный вид; обожаю тебя 🧡; Вау, крутая шапка, специально для тебя сделали?; Пирелли — это легенда; Извините, но не хорошо 😂» - отвечают в сети.

При этом последние фото с Эмили заставили поклонников в этом усомниться, поскольку губы Ратаковски выглядели чрезмерно большими, а форма была ненатуральной. На одном из светских вечеров модель появилась в привычном образе – маленьком платье с внушительным декольте.

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