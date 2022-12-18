Актриса Ксения Мишина все чаще хвастается в сети, как проходят ее будни, чем она увлекается и какими средствами приводит себя в порядок. Также Ксения стала больше показывать свой быт, ведь часто фанаты простят делиться простыми и не постановочными кадрами.

Как можно заметить, Ксения стала также с легкостью демострировать и свою фигуру, ведь активно занимается в зале, ходит на массаж и различные процедуры, чтобы улучшить состояние своего тела. Ради этого Ксения также начала детальнее рассказывать о йоге.

В этот раз артистка хвастнула, как выглядит ее мирное утро в ванной и что она делает традиционно после пробуждения, чтобы выглядеть хорошо и ухоженно.

Не раз Мишина добавляла: медитация, теплый стакан воды, правильный завтрак и уход за лицом и телом способствуют продуктивному дню.

Сама Ксения нередко делится кадрами и рассказывает о средствах, которые помогают ей быть в порядке, выглядеть моложе обычного и освежают образ. Одной из главных ценностей в образе Мишиной остаются длинные локоны, за которыми она очень активно ухаживает.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.