Известная актриса и первая «Холостячка» Ксения Мишина похвасталась, ради чего трудится теперь в спортзале.

Актриса Ксения Мишина принимала участие во многих разных проектах, рассказывала о себе и удивляла фигурой на съемках. Также Ксения часто делится лайфхаками для девушек, которые желают получить дилнные и ухоженные локоны.

По словам артистки, она недовольна состоянием фигуры и ради этого пересмотрела свои привычки. Она занимается тренировками, ходит в зал, на медитации и не забывает о йоге. Также Мишина стала показывать и результаты своих усердий.

В одном черном белье Мишина раскрыла, что не против бы рекламировать какое-нибудь красивое белье:

«Хочу стать амбассадором классного бренда нижнего белья. Поэтому, продолжаем работать!» - пишет Мишина под кадрами.

Как можно заметить, Ксения стала также с легкостью демострировать и свою фигуру, ведь активно занимается в зале, ходит на массаж и различные процедуры, чтобы улучшить состояние своего тела. Ради этого Ксения также начала детальнее рассказывать о йоге.

В этот раз артистка хвастнула, как выглядит ее мирное утро в ванной и что она делает традиционно после пробуждения, чтобы выглядеть хорошо и ухоженно.

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.