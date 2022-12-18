Национальный отбор на Евровидение-2023 завершился выступлениями украинских знаменитостей, среди которых и Верка Сердючка с "мамой" актрисой Инной Белоконь и бэндом. Артистка вышла на сцену с традиционной звездой на голове и исполнила свою украиноязычную песню "Є пропозиція", которую выпустила незадолго до начала полномасштабной войны.
В этот раз на своей странице в Instagram Андрей Данилко разместил видео своего выступления и пару эффектных фото с "мамой Сердючки", сделанных в тоннеле киевского метрополитена, ведь Нацотбор проходил на станции "Майдан Незалежности". Одно – в сценических образах, второе – без костюмов и грима, но на обоих кадрах звезды показывают средние пальцы, адресуя непристойный жест россиянам.
"Что, думали сорвать Нацотбор?", - написал артист под фотографиями.
После эффектного выступления Верка Сердючка продекламировала свою кричалку-пожелание лидеру страны-террориста: "Путин, чтоб ты сдох!"
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На публикации Данилко в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Леся Никитюк, Злата Огневич, Юрий Горбунов, Настя Каменских, Дзидзьо, Ольга Сумская, Владимир Остапчук, Алан Бадоев, Слава Демин, Кристина Соловий и другие.
Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.
Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.
Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.