Андрей Данилко в образе Верки Сердючки зажег публику в финале Нацотбора на Евровидение-2023.

Национальный отбор на Евровидение-2023 завершился выступлениями украинских знаменитостей, среди которых и Верка Сердючка с "мамой" актрисой Инной Белоконь и бэндом. Артистка вышла на сцену с традиционной звездой на голове и исполнила свою украиноязычную песню "Є пропозиція", которую выпустила незадолго до начала полномасштабной войны.

В этот раз на своей странице в Instagram Андрей Данилко разместил видео своего выступления и пару эффектных фото с "мамой Сердючки", сделанных в тоннеле киевского метрополитена, ведь Нацотбор проходил на станции "Майдан Незалежности". Одно – в сценических образах, второе – без костюмов и грима, но на обоих кадрах звезды показывают средние пальцы, адресуя непристойный жест россиянам.

"Что, думали сорвать Нацотбор?", - написал артист под фотографиями.

После эффектного выступления Верка Сердючка продекламировала свою кричалку-пожелание лидеру страны-террориста: "Путин, чтоб ты сдох!"

На публикации Данилко в комментариях и просто лайками отреагировали многие знаменитости, среди которых Даша Астафьева, Леся Никитюк, Злата Огневич, Юрий Горбунов, Настя Каменских, Дзидзьо, Ольга Сумская, Владимир Остапчук, Алан Бадоев, Слава Демин, Кристина Соловий и другие.

Напомним, Данилко в образе Сердючки оригинально отомстил россиянам.

Как сообщала Politeka, Данилко возмутил ролик с плачущей Лободой из-за слов об украинцах.

Также Politeka писала, что Данилко в образе Сердючки оригинально вспомнил о школьных годах, расмешив видом.