Украинская певица Alyosha высказалась о муже - солисте "Антитіла" Тарасе Тополе, который служил на фронте парамедиком. Она поделилась, что артист оказался в опасной ситуации, когда был в нескольких метрах от оккупантов. Об этом она сообщила в интервью Алине Дротюк.
Исполнительница призналась, что когда они с мужем созванивались, не всегда он рассказывал ей все, чтобы она не переживала. Позже Тарас Тополя делился с женой, что опасные моменты действительно были.
Стоит отметить, что Тарас Тополя и другие участники группы "Антитіла" были активными участниками боевых действий примерно 6 месяцев. Сначала в Киевской области, а затем Харьковской. Но в конце августа музыкант получил приказ от Залужного об отзыве фронта. В то же время, он остается парамедиком 130 батальона территориальной обороны.
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Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.
Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.
Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.