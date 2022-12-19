Исполнительница Alyosha призналась, что когда они с мужем созванивались, не всегда он рассказывал ей все, чтобы она не переживала.

Украинская певица Alyosha высказалась о муже - солисте "Антитіла" Тарасе Тополе, который служил на фронте парамедиком. Она поделилась, что артист оказался в опасной ситуации, когда был в нескольких метрах от оккупантов. Об этом она сообщила в интервью Алине Дротюк.

Исполнительница призналась, что когда они с мужем созванивались, не всегда он рассказывал ей все, чтобы она не переживала. Позже Тарас Тополя делился с женой, что опасные моменты действительно были.

"Они были достаточно близко к оккупантам, в нескольких метрах от них. И довольно долго были. Но он парамедик. Я его просила, чтобы он был осторожным. Чтобы не шел, бил себя в грудь, а сначала подумать. Тарас настолько умный человек, ему ничего не надо говорить. Он и так все понимает и знает и хочет так же, чтобы у детей был отец", — прокомментировала Alyosha.

Стоит отметить, что Тарас Тополя и другие участники группы "Антитіла" были активными участниками боевых действий примерно 6 месяцев. Сначала в Киевской области, а затем Харьковской. Но в конце августа музыкант получил приказ от Залужного об отзыве фронта. В то же время, он остается парамедиком 130 батальона территориальной обороны.

Напомним, Alyosha восхитила редким фото их с Тарасом Тополей сыном-именником.

Как сообщала Politeka, Тополя из "Антитіла" узнал о желании жены Alyosha пойти на фронт.

Также Politeka писала, Alyosha рассказала о самом тяжелом выступлении во время вторжения.