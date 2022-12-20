Телеведущая Леся Никитюк показала себя такой, какой ее нельзя увидеть ни на одной съемочной площадке.

На фото в домашней обстановке Никитюк решила продемонстрировать себя в коротеньких шортиках и топе.

В кадре также можно увидеть верного друга Леси Никитюк – Рафчика.

«Кто-то всегда подглядывает», - шутливо подписала фото Никитюк.

Судя по одежде телеведущей, с отоплением у нее проблем нет.

Напомним, ранее Леся Никитюк шутила, что живет с меценатом.

«"Он будет лицом корма. Представьте, Рафик станет первым амбассадором корма в Украине. И он будет меценатом – по сути, мой пес реально будет таким маленьким меценатом. Раз в месяц он будет развозить этот корм по приютам. То есть уже сам зарабатывает деньги", – рассказывала Никитюк несколько лет назад об успехах своего любимца.

Также сообщалось, что Лесю Никитюк разозлоло замечание относительно ее внешности.

Кроме всего прочего, Никитюк заявила, что если она захочет «наколоть» себе все, то она сделает и никого не будет спрашивать.

Также Politeka.net писала, что Леся Никитюк показала свою симпатичную куму, которой она сделала макияж.

Телеведущая попросила своих подписчиков оценить ее старания и пошутила, что теперь будут говорить, что не только она себе губы увеличила.