Телеведуча та блогер Леся Нікітюк поставила на місце одну з підписниць, яка залишила їй образливий коментар.

Лесю Нікітюк зачепило зауваження жінки щодо розміру її губ, пише Politeka.net.

«Поважні дами 50+, ви вирощуєте гортензії і виставляєте фотки з внуками, а ще прекрасні страви, сфотографовані на непротерту камеру! Я з повагою відношусь до ваших коментарів про мої губи ) але ви не будете мені розказувати, що і як я має робити зі своєю зовнішністю», - підкреслила Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм.

Також телеведуча нагадала своїм критикам, що в неї є мама Кет, «яка прекрасно справляється». Крім того, Нікітюк заявила, що, якщо вона і мама забажають наколоти собі все, то вони це зроблять і нікого не питатимуть.

«Дивіться за своїми доньками, любіть їх і розказуйте, що і куди вони мають колоти. Моя мама вашим дітям коменти не пише», - заявила Леся Нікітюк.

Також телеведуча порекомендувала витрачати сили і час на донати для ЗСУ і не займатися нісенітницями.

Нагадаємо, раніше Нікітюк зізналася, що її ранок почівся зі сліз.

Также сообщалось, что Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.