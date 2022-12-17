Лесю Нікітюк зачепило зауваження жінки щодо розміру її губ, пише Politeka.net.
«Поважні дами 50+, ви вирощуєте гортензії і виставляєте фотки з внуками, а ще прекрасні страви, сфотографовані на непротерту камеру! Я з повагою відношусь до ваших коментарів про мої губи ) але ви не будете мені розказувати, що і як я має робити зі своєю зовнішністю», - підкреслила Нікітюк на своїй сторінці в Інстаграм.
Також телеведуча нагадала своїм критикам, що в неї є мама Кет, «яка прекрасно справляється». Крім того, Нікітюк заявила, що, якщо вона і мама забажають наколоти собі все, то вони це зроблять і нікого не питатимуть.
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«Дивіться за своїми доньками, любіть їх і розказуйте, що і куди вони мають колоти. Моя мама вашим дітям коменти не пише», - заявила Леся Нікітюк.
Також телеведуча порекомендувала витрачати сили і час на донати для ЗСУ і не займатися нісенітницями.
Нагадаємо, раніше Нікітюк зізналася, що її ранок почівся зі сліз.
Также сообщалось, что Никитюк смутила украинцев изменениями во внешности.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-партнер Никитюк по "Танцам со звездами" за время войны похудел на 15 кг.