Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк вспомнил о своих молодых годах и показал интересное видео

По словам Кондратюка, видео с ним молодым ему отправили.

«Знакомые нашли вот это видео… Как в другой жизни! Это где-то в 1992-1994 годах, кажется», - прокомментировал Кондратюк.

В комментариях к видео пользователи соцсетей обсуждают, что его голос на протяжении многих лет остался неизменным:

«Красавчик», «Почти не изменился», «Очень привлекательный! И сейчас тоже...», «Молоденький Кондратюк», «Когда съел конфету с коньяком», «Юный орел», «Голос совсем не изменился».

Напомним, на днях Игорь Кондратюк рассказал, что разочаровался в россиянах еще в 2014 году.

«140 миллионов молча жуют сопли, пока их закомплексованные преступные полководоцы-"маломерки" бросают сотни ракет по населению соседней страны. Какую они когда-то называли "братской". Я еще с марта 2014 года разочаровался в России и ее населении…», - писал на днях Кондратюк, комментируя ракетную атаку по Кривому Рогу.

Также сообщалось, что Кондратюк разочаровался в Нацотборе Евровидения-2023.

Кроме того, Politeka.net писала, что Кондратюк напомнил о прошлом некоторых артисток.