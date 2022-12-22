Известная украинская певица Злата Огневич каждый день публикует, как проводит время дома и на работе. В Инстаграм артистка рассказывает о важных событиях в своей жизни, а также любит делиться простыми мелочами.

В этот раз Злата показала, как усердно тренируется ради хорошей фигуры и идеальной формы. Несмотря на то, что сейчас и так непростой период, забрасывать свои занятия Огневич не собирается.

Уже традиционно певица показала, как занимается в зале под наблюдением личного тренера и как качает пресс мечты.

«Мой личный рекорд сегодня: за сегодня прошла пешком более 50 этажей. Просто съемок много было, много дел. А света было… мало. Точнее, его вообще не было. И тренировка» - поделилась Огневич.

Также ранее замученная Огневич вышла в эфир, обратившись к украинцам.

"Нужно собираться на съемки, но батарейки на нуле. Поеду в горы, только появятся выходные", - призналась Злата.

Напомним, "Холостячка" Огневич покорила довольным видом в компании маленьких деток

Также Politeka сообщала, что "Холостячка" Огневич перед стартом Нацотбора на Евровидение обратилась к украинцам