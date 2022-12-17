"Холостячка" Злата Огневич, которая не смогла стать судьей Нацотбора на Евровидение, обратилась к украинцам перед стартом конкурса.

Как пишет Politeka.net, Злата Огневич - известная украинская певица, которая была главной героиней шоу "Холостячка". Звезда была одной из кандидаток на судьи Нацотбора на Евровидение, но украинцы выбрали других лидеров. А теперь Злата перед стартом конкурса обратилась к украинцам в своем Инстаграм.

"Сегодня прямой эфир на "Суспільне Культура"

Включайте в 17:00 и ждите ярких участников нацотбора. Творить новую музыкальную идентичность Украины сегодня — очень ответственно!", - написала Огневич.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Будем болеть за Jerry Heil. У нее настоящий хит, который уже очень сильно полюбился Европе", "Божечки, какая вы красивенькая, наше солнышко", "Сразу подумалось: что за азиаточка! А потом понял: это же лапушка…".

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