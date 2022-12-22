Актриса театра и кино Ольга Сумская продолжает трудиться и поддерживать украинцев. Не представляя без привычной работы будней, звезда продолжает заниматься и выступать для украинцев, поддерживать ВСУ и освещать ситуацию в стране.
Нередко кадрами удается впечатлить. В этот раз Ольга Сумская показала несколько снимков из последнего спектакля, в котором она, как всегда отличилась. Многие также обратили внимание и на яркое селфи актрисы после концерта.
Знаменитая исполнительница выглядела даже моложе чем раньше, не уступая молодым актрисам. Природный вид, минимум макияжа и отсутствие уколов красоты выделяет Ольгу на фоне многих коллег, пытающихся скрыть свой настоящий возраст.
«Спасибо, браво! Соскучились, друзья» - написала Ольга под кадрами.
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Ранее звезда выложила милые фото с коллегами и рассказала о гастролях, в которые они все вместе отправляются.
На новых фотографиях Ольгу можно увидеть в окружении других актеров и актрис, с которыми она выступает на сцене театров.
Напомним, Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.
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