Известная актриса Ольга Сумская поделилась кадрами из своих актерских будней и тронула поклонников.

Актриса театра и кино Ольга Сумская продолжает трудиться и поддерживать украинцев. Не представляя без привычной работы будней, звезда продолжает заниматься и выступать для украинцев, поддерживать ВСУ и освещать ситуацию в стране.

Нередко кадрами удается впечатлить. В этот раз Ольга Сумская показала несколько снимков из последнего спектакля, в котором она, как всегда отличилась. Многие также обратили внимание и на яркое селфи актрисы после концерта.

Знаменитая исполнительница выглядела даже моложе чем раньше, не уступая молодым актрисам. Природный вид, минимум макияжа и отсутствие уколов красоты выделяет Ольгу на фоне многих коллег, пытающихся скрыть свой настоящий возраст.

«Спасибо, браво! Соскучились, друзья» - написала Ольга под кадрами.

Ранее звезда выложила милые фото с коллегами и рассказала о гастролях, в которые они все вместе отправляются.

На новых фотографиях Ольгу можно увидеть в окружении других актеров и актрис, с которыми она выступает на сцене театров.

Напомним, Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.

Как сообщала Politeka, Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.