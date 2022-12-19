Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя проекту Микити Добриніна та народила йому сина, часто радує шанувальників яскравими публікаціями нас на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина виклала чарівне відео, де показала, яку новорічну атмосферу створила у своєму будинку.
У ролику можна побачити, як Даша грається з маленьким сином біля вбраної ялинки в кімнаті, яка підсвічується яскравими вогниками гірлянд та свічками. А поряд на стіні видно екран телевізора, на якому зображення з вогнем, що додає, що додає атмосферності.
У підписі до публікації Квіткова написала: "Час удвох". А шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію блогерки, засинаючи її компліментами:
"Атмосфера супер".
"А підкажіть, будь ласка, що це за гірлянда, що миготить синім кольором і де брали?".
"Такий затишок".
"Краса".
"Моє кохання, дуже красиво".
"Така атмосфера! Дуже затишно".
"Як красиво".
"Краса".
"Як це чудово – бути мамою, як здорово мати дитину. Миле, тепле відео".
"Як атмосферно".
"Так мило".
"Як красиво та затишно".
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