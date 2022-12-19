У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, де перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиділи троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.
Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з лаштунків зйомок і розкрила деякі подробиці, про які раніше не могла сказати. На нових фотографіях артистку знято разом із колегами за суддівством, провідними та переможцями Нацвідбору.
У підписі до публікації Джамала розкрила деякі подробиці лаштунків та організації зйомок: "Тепер можна про це говорити! Відбір проходив на станції метро "Майдан Незалежності". Я ж казала: "Проїжджає… І проїжджає". Було і холодно, і проїжджало постійно метро. Команда Нацвідбору зробила надможливе. Ми маємо пишатися, що в такий складний час все пройшло на найвищому рівні. Вітаю всіх учасників і дякую за вашу музику! Звісно, окремі слова вітань для @tvorchi_official . У вас є все для того, щоб гідно представити Україну на Євробаченні".
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Дитячі забави закінчилися трагічно на Рівненщині, кадри: "Компанія дітей рухалася краєм проїжджої частини"
Вибух "українського подарунка" в офісі поліції Варшави: польський генерал розповів, як сам "випадково привів у дію"
Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023: "Але у Творчих..."
"Я зараз як звєздану": неадекватна росіянка накинулася на українку в Туреччині, відео
Нагадаємо, "Боже, яка стильна": "Холостячка" Огневич показала зблизька свій образ для фіналу Нацвідбору, фото.
Як повідомляла Politeka, Jerry Heil у сльозах звернулася до українців після поразки в Нацвідборі на Євробачення-2023: "Але у Творчих...".
Також Politeka писала, що "У кожного свій біль": Дорофєєва після треку з Кацуріним вразила одкровенням.