У суботу, 17 грудня, відбувся фінал Національного відбору на Євробачення-2023, де перемогли дует TVORCHI. У журі конкурсу сиділи троє українських зірок – переможниця Євробачення-2016 Джамала, солістка The Hardkiss Юлія Саніна та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя.

Так, Джамала опублікувала на своїй сторінці в Instagram кадри з лаштунків зйомок і розкрила деякі подробиці, про які раніше не могла сказати. На нових фотографіях артистку знято разом із колегами за суддівством, провідними та переможцями Нацвідбору.

У підписі до публікації Джамала розкрила деякі подробиці лаштунків та організації зйомок: "Тепер можна про це говорити! Відбір проходив на станції метро "Майдан Незалежності". Я ж казала: "Проїжджає… І проїжджає". Було і холодно, і проїжджало постійно метро. Команда Нацвідбору зробила надможливе. Ми маємо пишатися, що в такий складний час все пройшло на найвищому рівні. Вітаю всіх учасників і дякую за вашу музику! Звісно, окремі слова вітань для @tvorchi_official . У вас є все для того, щоб гідно представити Україну на Євробаченні".

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