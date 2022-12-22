В этот раз на своей странице в Instagram артист заинтриговал совместным выступлением в эфире музыкального рождественского проекта под названием «Ты не один».

«Время от времени я слушаю «Тихую ночь» на ночь. В детстве мне пела ее сестра или мама. Вообще, многим украинским детям как раньше, так и сейчас родители поют эту песню перед сном. Поэтому мне было очень приятно спеть ее именно в Рождество с группой TVORCHI. Всегда рад разделить сцену с талантливыми артистами», – написал Макс Барских.

TVORCHI отметили, что «Тихая ночь» ассоциируется у них с миром и спокойствием.

«Это теплая рождественская песня, которая очень отозвалась в наших сердцах. Были рады выполнить ее вместе с Максом Барским и подарить теплые эмоции зрителям в Рождественский вечер. Мы верим, что в рождественскую ночь происходят настоящие чудеса. Пусть у каждого сбудется что-то желаемое и приятное», — добавили победители нацотбора на Евровидение.

Украинцы в комментариях поддержали исполнителей:

"Кто-то очень ждал колядки от Макса! 😍Это будет очень красиво, фольклор в исполнении таких певцов";

"Очень интересно будет услышать именно эту волшебную песню в вашем исполнении✨ Будем петь вместе 🎶";

"Скорее бы услышать ваш проект, думаю, будет очень проникновенно и душевно".

Напомним, Барских ответил Тарасу Тополе, который скептически отнесся к его службе в ВСУ.

Как сообщала Politeka, Максу Барских пригрозили возможной расправой после слов о "дырявой" россии.

Также Politeka писала, что Макс Барских рассказал, чем украинцы отличаются от россиян.