Известная актриса, певица и продюсер Дженнифер Лопес продолжает рассказывать в сети, как приводит фигуру в порядок, как следит за своей внешностью и какие хитрости знает для улучшения внешности. По словам Дженнифер, для этого не нужны уколы красоты.

При этом каждое видео Лопес бурно обсуждают в сети, ведь 53-летняя знаменитость без морщин немало удивляет фанатов и им трудно поверить в природность ее образа.

«Не засыпайте долго на хороший сон. Снова с voguemagazine, чтобы поделиться своими главными секретами #BeautySecrets, в том числе моим самым большим советом из всех: хорошенько отдохните ночью!» - написала Лопес.

В сети принялись делиться мнением:

«Сон лечит! Это дракон, которого я преследую!!! 😢; Выглядим ярче, чем когда-либо; Женщина потрясающая, однако это видео сильно отфильтровано;

Ее кожа на секунду стала такой размытой, что я подумал, что вот-вот появится Ангел Гавриил и скажет ей, что она зачала Иисуса; Если вы увеличите масштаб, вы увидите расфокусировку или размытие, которое она использовала на своем лице и позади нее;

Также ее лоб не двигается, у нее были наполнители и много лазерной обработки… люди, она красивая женщина, но, пожалуйста, не сравните свою естественную красоту с тем, кто тратит на нее целое состояние;

Если вы настоящая женщина в возрасте 50 лет, читающая это, пожалуйста, не сравнивайте себя с этим. Видео можно обрабатывать аэрографом и фильтровать так же, как фотографии. Даже Джей Ло не похожа на Джей Ло в Instagram».

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