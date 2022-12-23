Как правило, повар вместе с коллегами показывает в Инстаграм вкусные и полезные рецепты для поклонников, ранее также подготовив специальный сборник с другими рецептами.
«Фрикадели из минтая 🐟 На работе и в жизни я постоянно подчеркиваю, что вкусное блюдо начинается с качественного продукта! 🤌 Поэтому, чтобы мои фрикадельки могли есть даже привередливые малыши я выбрал минтай дикого отлова из Аляски!» - пишет Ярославский.
Он также добавил, что зимний период считается очень удачным для таких рецептов и сейчас вечера правда длинные, поэтому можно выделить время на приготовление вкусненького.
Для представленного блюда понадобятся:
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-400г отжатого филе минтая
-75г поджаренного лука (150г сырого)
-50г твердого сыра, по желанию
-1 яйцо
-соль, перец
Для соуса:
-100г лука
-2 зубочка чеснока
-30г растительного масла
-200г томатов в собственном соке
-соль, перец и сухие травы
-40г сливок
-зелень для подачи
Из рыбы вынять косточки и выжать лишнюю влагу бумажным полотенцем. На масле обжарить лук, после пропустить через мелкую решетку мясорубки. Далее надо добавить яйцо, соль, натереть сыр и хорошо вымешивать фарш.
Сформировать фрикадельки, нарезать еще лук уже для соуса и измельчить чеснок. Обжарить их, добавить томаты, соль, сухие травы, сливки и немного вод. Перемешать и довести до готовности.
В соус выложить фрикадельки, накрыть крышкой, тушить медленно около 6 минут. После перевернуть, полить соусом снова, тушить около 6 минут.
«Готовое блюдо довольно обильно посыпаю иссеченной зеленью и можно есть!» - рассказал Ярославский.
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