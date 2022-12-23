Владимир Ярославский, шеф-повар и "МастерШеф", в очередной раз порадовал поклонников аппетитным рецептом, который представил в сети.

Как правило, повар вместе с коллегами показывает в Инстаграм вкусные и полезные рецепты для поклонников, ранее также подготовив специальный сборник с другими рецептами.

«Фрикадели из минтая 🐟 На работе и в жизни я постоянно подчеркиваю, что вкусное блюдо начинается с качественного продукта! 🤌 Поэтому, чтобы мои фрикадельки могли есть даже привередливые малыши я выбрал минтай дикого отлова из Аляски!» - пишет Ярославский.

Он также добавил, что зимний период считается очень удачным для таких рецептов и сейчас вечера правда длинные, поэтому можно выделить время на приготовление вкусненького.

Для представленного блюда понадобятся:

-400г отжатого филе минтая

-75г поджаренного лука (150г сырого)

-50г твердого сыра, по желанию

-1 яйцо

-соль, перец

Для соуса:

-100г лука

-2 зубочка чеснока

-30г растительного масла

-200г томатов в собственном соке

-соль, перец и сухие травы

-40г сливок

-зелень для подачи

Из рыбы вынять косточки и выжать лишнюю влагу бумажным полотенцем. На масле обжарить лук, после пропустить через мелкую решетку мясорубки. Далее надо добавить яйцо, соль, натереть сыр и хорошо вымешивать фарш.

Сформировать фрикадельки, нарезать еще лук уже для соуса и измельчить чеснок. Обжарить их, добавить томаты, соль, сухие травы, сливки и немного вод. Перемешать и довести до готовности.

В соус выложить фрикадельки, накрыть крышкой, тушить медленно около 6 минут. После перевернуть, полить соусом снова, тушить около 6 минут.

«Готовое блюдо довольно обильно посыпаю иссеченной зеленью и можно есть!» - рассказал Ярославский.

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