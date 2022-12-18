На своей странице в Instagram шеф-повар поделился забавными кадрами со своей коллегой, на которых они вместе копаются под елкой, на антресоле и в постели под одеялом. Таким образом Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская решили напомнить украинцам об их общей кулинарной книге.
"Как важно поддерживать друг друга, быть рядом, когда это необходимо. Нам очень хочется, чтобы у вас было больше поводов для искренней улыбки и хорошего настроения ☺️Мы находим для вас свои последние книги, чтобы поделиться частицей нашего тепла 🤗Поэтому мы будем очень рады, если наша книга станет для кого-то подарком в грядущие праздничные дни🎁", - написал судья "Мастер Шеф" под видео.
Мартыновская сразу отреагировала на публикацию в комментариях: "Последние книжечки остались и можно начинать новую)❤️".
"Любим мы пошутить 😂", - добавил Ярославский.
"Удалось выйти на идеолога": в Украине готовили госпереворот, новые подробности
Детские забавы закончились трагично на Ровенщине, кадры: "Компания детей двигалась по краю проезжей части"
Несчастный случай произошел в команде пса Патрона, украинцев просят о помощи: "Я хочу, чтобы вы посмотрели..."
Львовский пенсионер написал много лишнего в "Одноклассниках": суд решил его судьбу
Болезнь Кравец из "Квартал 95" начала прогресировать, актриса сделала признание: "Я не могу справиться..."
Поклонники в комментариях оценили юмор Ольги и Владимира:
"Божечки!!! Как же круто! Спасибо за настроение! Вы крутые! 👍🏻";
"Вы очень классная пара!!!!";
"Как же мне нравится Ваш юмор!!!😍Заряжаете... ❤️";
"Когда победим, пообещайте рассказать вместе ли вы))".
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.
Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.