На своей странице в Instagram шеф-повар поделился забавными кадрами со своей коллегой, на которых они вместе копаются под елкой, на антресоле и в постели под одеялом. Таким образом Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская решили напомнить украинцам об их общей кулинарной книге.

"Как важно поддерживать друг друга, быть рядом, когда это необходимо. Нам очень хочется, чтобы у вас было больше поводов для искренней улыбки и хорошего настроения ☺️Мы находим для вас свои последние книги, чтобы поделиться частицей нашего тепла 🤗Поэтому мы будем очень рады, если наша книга станет для кого-то подарком в грядущие праздничные дни🎁", - написал судья "Мастер Шеф" под видео.

Мартыновская сразу отреагировала на публикацию в комментариях: "Последние книжечки остались и можно начинать новую)❤️".

"Любим мы пошутить 😂", - добавил Ярославский.

Поклонники в комментариях оценили юмор Ольги и Владимира:

"Божечки!!! Как же круто! Спасибо за настроение! Вы крутые! 👍🏻";

"Вы очень классная пара!!!!";

"Как же мне нравится Ваш юмор!!!😍Заряжаете... ❤️";

"Когда победим, пообещайте рассказать вместе ли вы))".

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.