Владимир Ярославский, который вместе с Эктором Хименесом-Браво и Ольгой Мартыновской является судьей "Мастер Шеф", дал рецепт традиционной украинской сладости.

На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить медяник – традиционное фигурное украинское печенье, которое выпекали ко Дню Святого Николая.

Для теста берем следующие ингредиенты:

-125г сахара - для карамели

-100мл воды

-100г сахара

-100г сливочного масла

-125г меда

-5г пищевой соды

-1 яйцо

-10г корицы в порошке

-10г имбирь в порошке

-5г порошка бадьяна и кардамона

-520г муки

Для глазури:

-150-180г сахарной пудры

-30г белка

-5-7г лимонного фреша

"Всыпаем в сотейник сахар 125 г и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, и осторожно заливаем воду и растапливаем карамель. Добавляем вторую часть сахара – 100гр, сливочное масло, мед, возвращаем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла. Добавляем соду, перемешиваем. ❗️ температура не должна быть больше 60", – объясняет Владимир Ярславский.

Далее добавляем муку, специи и замешиваем тесто. Когда температура немного упала – добавляем яйцо или 2 желтка.

"Оборачиваю пищевой пленкой и отправляем в холодное место на несколько часов. Далее холодное тесто раскатываем толщиной 0.6-0.8 см. Вырезаю формочки, выкладываю на пергамент. Выпекаю при температуре 180-185° С 10-11 мин. Готовые пряники охлаждаю и покрываю глазурью (для приготовления глазури достаточно хорошо вымешать сахарную пудру, белок и лимонный сок в пену, по желанию можно добавлять в качестве красителя свекольный сок)", — объясняет звезда «Мастер Шеф».

Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.

Также сообщалось, что Владимир Ярославский честно ответил, как пришел в свою профессию.

Кроме того Politeka писала, что Владимир Ярославский из "Мастер Шеф" попал под шквал критики из-за пересечения границы – Мартыновская вступилась.