На своей странице в Instagram шеф-повар показал, как приготовить медяник – традиционное фигурное украинское печенье, которое выпекали ко Дню Святого Николая.
Для теста берем следующие ингредиенты:
-125г сахара - для карамели
-100мл воды
-100г сахара
-100г сливочного масла
-125г меда
-5г пищевой соды
-1 яйцо
-10г корицы в порошке
-10г имбирь в порошке
-5г порошка бадьяна и кардамона
-520г муки
Для глазури:
-150-180г сахарной пудры
-30г белка
-5-7г лимонного фреша
"Всыпаем в сотейник сахар 125 г и доводим до состояния темно-коричневой карамели. Снимаем с огня, и осторожно заливаем воду и растапливаем карамель. Добавляем вторую часть сахара – 100гр, сливочное масло, мед, возвращаем на слабый огонь, чтобы сахар полностью растворился. Снимаем с огня и оставляем на 10 минут, чтобы масса немного остыла. Добавляем соду, перемешиваем. ❗️ температура не должна быть больше 60", – объясняет Владимир Ярславский.
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Далее добавляем муку, специи и замешиваем тесто. Когда температура немного упала – добавляем яйцо или 2 желтка.
"Оборачиваю пищевой пленкой и отправляем в холодное место на несколько часов. Далее холодное тесто раскатываем толщиной 0.6-0.8 см. Вырезаю формочки, выкладываю на пергамент. Выпекаю при температуре 180-185° С 10-11 мин. Готовые пряники охлаждаю и покрываю глазурью (для приготовления глазури достаточно хорошо вымешать сахарную пудру, белок и лимонный сок в пену, по желанию можно добавлять в качестве красителя свекольный сок)", — объясняет звезда «Мастер Шеф».
Напомним, судья "Мастер Шеф" Ярославский поделился рецептом солено-зеленых сырников.
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