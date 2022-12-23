Популярная Инстаграм-модель решила показать, как веселится на вечеринках перед новогодними праздниками. При этом Кайли выбрала для появления на публике довольно необычное сочетание образов.

Прозрачный наряд с черными кружевами и кожаная массивная куртка хоть и сочетались между собой, но выглядели слишком пикантно. Также Дженнер не стала скрывать формы, пытаясь подчеркнуть результаты своего похудения.

После рождения второго ребенка Кайли сбросила 18 кг, чем очень гордится.

«Детка, холодно» - написала Дженнер.

В сети ответили:

«Ты светишься; сияющая королева!; Интересно, сколько свечение заплатило тебе за это; интересно, сколько они тебе платят; больше нечем брать, только одеждой;

Затем наденьте куртку; Я думал, ты делаешь хлыст лол; взлетно-посадочная полоса; Когда-то были твои флюиды. Тогда были ваши семейные флюиды; Обожаю эту эпоху 😍; Все, что я хочу на Рождество, это ты».

Девушка делает акцент на фигуре всякий раз, когда позирует на фото, поэтому любит одеваться в силуэтные костюмы, маленькие платья или необычные наряды с вырезами на бедрах или груди.

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