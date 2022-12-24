Знаменитая актриса театра и кино, 56-летняя исполнительница Ольга Сумская продолжает удивлять новыми образами во время своих спектаклей. Также для привлечения внимания она периодически показывает в Стори, как проходит подготовка к спектаклям.

В этот раз Ольга показала яркий снимок в гримерке перед выступлением. В роскошном платье с множеством украшений, паеток и блесток звезда выглядела весьма ярко, а простая прическа с аккуратным макияжем удачно сочетались с украшениями.

«Полтава!» - коротко написала Ольга под новым кадром. Отметим, 56-летняя знаменитость выглядит значительно моложе своих лет, чем и привлекает внимание на себя. Многие интересуются ее секретами красоты.

По словам актрисы, она же предпочитает простые маски из домашних продуктов, косметические процедуры и массаж, но избегает уколов красоты.

Нередко кадрами удается впечатлить. В этот раз Ольга Сумская показала несколько снимков из последнего спектакля, в котором она, как всегда отличилась. Многие также обратили внимание и на яркое селфи актрисы после концерта.

Напомним, Джамала после победы TVORCHI высказалась о Нацотборе этого года.

Как сообщала Politeka, Квиткова из "Холостяка" растрогала кадрами с сыном у наряженной елки.