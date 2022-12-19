Популярная украинская блогерша Даша Квиткова, которая после победы в шоу "Холостяк" стала женой главного героя проекта Никиты Добрынина и родила ему сына, часто радует поклонников яркими публикациями нас своей странице в Instagram. Так, в этот раз девушка выложила очаровательное видео, на котором показала, какую новогоднюю атмосферу создала в своем доме.
В ролике можно увидеть, как Даша играет с маленьким сыном у наряженной елки в комнате, которая подсвечивается яркими огоньками гирлянд и свечами. А рядом на стене видно экран телевизора, на котором изображение с горящим огнем, что добавляет атмосферности.
В подписи к публикации Квиткова написала: "Время вдвоем". А поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию блогерши, засыпая ее комплиментами:
"Атмосфера супер".
"А подскажите, пожалуйста, что это за мигающая синим цветом гирлянда и где брали?".
"Такой уют".
"Красота".
"Моя любовь, очень красиво".
"Такая атмосфера! Очень уютно".
"Как красиво".
"Красота".
"Как это здорово – быть мамой, как здорово иметь ребенка. Милое, теплое видео".
"Как атмосферно".
"Так мило".
"Как красиво и уютно".
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