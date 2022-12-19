В субботу, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора на Евровидение-2023, в котором победили дуэт TVORCHI. В жюри конкурса сидели трое украинских звезд – победительница Еврововидения-2016 Джамала, солистка The Hardkiss Юлия Санина и фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Так, Джамала опубликовала на своей странице в Instagram кадры из закулисья съемок и раскрыла некоторые подробности, о которых раньше не могла сказать. На новых фотографиях артистка запечатлена вместе с коллегами по судейству, ведущими и победителями Нацотбора.

В подписи к публикации Джамала раскрыла некоторые подробности закулисья и организации съемок: "Теперь можно об этом говорить! Отбор проходил на станции метро "Майдан Незалежности". Я же говорила: "Проезжает... И проезжает". Было и холодно, и постоянно проезжало метро. Команда Нацотбора сделала сверхвозможное. Мы должны гордиться, что в такое сложное время все прошло на самом высоком уровне. Поздравляю всех участников и спасибо за вашу музыку! Конечно, отдельные слова поздравлений для @tvorchi_official. У вас есть все для того, чтобы достойно представить Украину на Евровидении".

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