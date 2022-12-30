Украинская певица Оля Полякова запечатлела свою неожиданную «встречу» с российскими артистами, поддержавшими так называемую «спецоперацию» против Украины.

Полякова на своей странице в Инстаграм показала, что звезды, вернее их портреты теперь ютятся в туалете одной из музыкальных студий Киева, пишет Politeka.net.

«Так, смотрите, в одном туалете. Да, братики, вам тут место», - прокомментировала «встречу» Полякова.

Отметим, что до полномасштабного военного вторжения рф в Украину Полякова была дружна с Киркоровым.

«Мне часто говорят: "А что же ты с Филиппом Киркоровым обнималась? А теперь что?" И он не позвонил. Никто не позвонил, никто не спросил: "Как ты? Как твои дети? Что у тебя? Как тебе помочь?», - говорила Полякова.

Артистка также сообщила, что считает такое поведение российского бомонда результатом страха.

«Это такое страусиное поведение, когда ты не хочешь знать правду… Они не хотят эту правду слышать. Они хотят жить в своем каком-то закрытом мирке. Так, неверное, спокойнее. Бог им всем судья», - высказалась Полякова.

Добавим, что российские оккупанты расстреляли подругу дочери Оли Поляковой.

«Два дня назад расстреляли подружку Маши. Она в машине ехала с мамой и маленькой 7-летней сестрой. Расстреляли сверстницу моей старшей дочери, которую она знала! Я не понимаю, как это можно простить", – рассказывала певица в марте.

Напомним, Полякова удивила новой песней, похоже на ту, что она пела с Олегом Винником.

Продюсер Поляковой рассказал о нынешних заработках звезд.

Кроме того, Politeka.net писала, что Оля Полякова также рассказала, какой патриоткой растет ее дочь.