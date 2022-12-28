Так, шанувальники приємно здивовані, що пісня Полякової підходить під настрій Нового Року. Більш того – вона українською мовою:

«Дяку.! Був упевнений, що Оля заспіває пісню, яка підходить за настроєм до Нового року!», «Оля, українською мовою Ви співаєте неймовірно чудово», «Як завжди супер», «Пісня солов'їною зачаровує», «Буду під неї танцювати всю новорічну ніч, плакати і від щастя і від суму і скоріш за все, я її вже вивчу напам'ять», «Новорічний хіт!», «Чудове виконання українською мовою».

Деякі зі слухачів Полякової пригадали, що рівно рік тому Оля Полякова співала дуетом з Олегом Винником пісню зі схожим мотивом:

«Мотівчик хороший. Так чекала кліп з Винником на «Довгоноге щастя», але, ймовірно, вже не буде. Ваші голоси відмінно звучать разом. Українська версія така ж прекрасна», «Хоч уже й не дуетна пісня, але частинка Олега Винника тут явно є. Оля красуня - Довгоноге щастя, а у Олега дуже Чарівні очі».

«Оля правильно зробила те, що переписала цю пісню, тому що виконання в першому варіанті неможливе. У цьому варіанті пісня матиме довге життя, оскільки пісня танцювальна», «Українська версія пісні Довгоноге щастя, звучить по особливому. Наша солов'їна вона така - заворожує з першої нотки», «Набагато краще за її рус варіант "Длинные ноги". До речі, Оля ваш голос українською звучить набагато м'якше».

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення росії в Україну Олег Винник зник з медійного простору. Співак знаходиться в Німеччині. Тому деякі з користувачів соцмереж припустили, що його «час пройшов». Інші навпаки обурюються, що Полякова обрала саме їхню пісню.

«Винника час пройшов... як і час російськомовних пісень».

«Увесь репертуар в минулому російськомовний.. Не знайшлось іншої пісні,щоб написати текст українською, аж на мотив пісні ,яку співала в дуеті з Винником?! Це всього лиш бліда копія оригіналу, не чути того драйву, не набере стільки прослуховувань..."Двічі в одну річку не ввійдеш", «Мене мучать невиразні сумніви, а куди ж поділося довгоноге щастя?».

Нагадаємо, відомий продюсер розповів, чому шанувальники продовжують любити Олега Винника.

Також повідомлялось, що олег Винник допомогає ЗСУ: купляє авто для військових і відправляє їх до України.

Раніше в Мережі показали, як тепер виглядає Олег Винник.