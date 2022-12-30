Актриса Ксения Мишина продолжает хвастаться мирными буднями с сыном, выставляя кадры в Инстаграм. Сейчас звезда занята съемками в новом проекте, поэтому старается показать в Инстаграм разное время вне работы.
В этот раз Ксения показала, как готовится к новому году вместе с сыном и собирается праздновать с ним после. А пока украшение ее почти сразу утомило:
«Вот эта красная звезда, как по мне, это полный п**дец. Но пофиг, молчу. Ну все, мама на ногах и теперь у нас тоже появилась елка. Но что с ней делать после нг – никто не знает.
Заколебалась ее наряжать, потому что в каждый шарик надо было надеть по ниточке» - похвалилась елкой и одновременно с тем пожаловалась Мишина.
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По словам артистки, она недовольна состоянием фигуры и ради этого пересмотрела свои привычки. Она занимается тренировками, ходит в зал, на медитации и не забывает о йоге. Также Мишина стала показывать и результаты своих усердий.
В одном черном белье Мишина раскрыла, что не против бы рекламировать какое-нибудь красивое белье.
Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.