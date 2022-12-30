Напомним, Антонина Паперная живет со своим мужем-актером в роскошном коттедже в Подмосковье. О войне в родной Украине Тоня молчит.
Телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк даже предложил Ольге Сумской отказаться от общения с ней, однако у актрисы нашлось, что ответить на подобные высказывания.
«Если бы я как мама могла повлиять хоть на что-нибудь, я бы это сделала. Это страшная боль. Очень тяжело, когда ребенок там, и ты не знаешь, когда ты его увидишь. И внуки там…».
Также звучали предложения относительно того, чтобы запретить звездам, которые поддержали российскую агрессию или выбрали молчание, въезд в Украину и лишить их гражданства.
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«Запретить въезд в Украину и отобрать гражданство. Свой выбор они сделали. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор», — говорила украинская актриса Валерия Ходос.
В свою очередь Ольга Сумская заверила, что Тоня приехать в Украину не может.
Так, в комментарии ТСН.ua актриса сказала, что даже не может представить, когда снова встретится с дочерью и внуками.
"Она никак не может приехать. Это просто невозможно со всех сторон. Это тяжело. Ей очень тяжело. Это тяжелее всего, что можно вообще представить", — рассказала Сумская.
Напомним, ранее Оля Полякова показала, что Киркорову и Наташе Королевой нашлось место в туалете музыкальной студии в Киеве.
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