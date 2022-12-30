Українська співачка Оля Полякова зняла свою несподівану «зустріч» з російськими артистами, які підтримали так звану «спецоперацію» проти України.

Полякова на своїй сторінці в Інстаграм показала, що зірки, точніше їхні портрети, тепер туляться в туалеті однієї з музичних студій Києва, пише Politeka.net.

«Так, дивіться, в одному туалеті. Так, братики, вам тут місце», – прокоментувала «зустріч» Полякова.

Зазначимо, що до повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Полякова дружила з Кіркоровим.

«Мені часто кажуть: "А що ж ти з Пилипом Кіркоровим обіймалася? А тепер що?" І він не зателефонував. Ніхто не зателефонував, ніхто не запитав: "Як ти? Як твої діти? Що в тебе? Як тобі допомогти?", - говорила Полякова.

Артистка також повідомила, що вважає таку поведінку російського бомонду наслідком страху.

«Це страусина поведінка, коли ти не хочеш знати правду… Вони не хочуть цю правду чути. Вони хочуть жити у своєму якомусь закритому маленькому світі. Так, напевно, спокійніше. Бог їм усім суддя», – висловилася Полякова.

Додамо, що російські окупанти розстріляли подругу доньки Олі Полякової.

«Два дні тому розстріляли подругу Маші. Вона в машині їхала з мамою та маленькою 7-річною сестрою. Розстріляли однолітку моєї старшої дочки, яку вона знала! Я не розумію, як це можна пробачити", – розповідала співачка у березні.

Нагадаємо, Полякова здивувала новою піснею, схожою на ту, що вона співала з Олегом Винником.

Продюсер Полякової розповів про нинішні заробітки зірок.

Крім того, Politeka.net писала, що Оля Полякова також розповіла, якою патріоткою росте її дочка.