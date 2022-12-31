Астролог Альбина Пономаренко рассказала в интервью YouTube-каналу "Прогноз", что 2023-й будет очень позитивным для нашей страны.

Способствовать этому будут четыре астрологических аспекта.

Львов, люди, украинцы, зима, свет

"Четыре значительных позитивных события мы точно не проспим. Победу мы одерживаем, мы все одолеем, и это будет нам наградой за все наши испытания", — говорит астролог.

Кроме того она предостерегла - январь все же будет напряженным периодом, особенно 6-7 числа.

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зима, люди, погода

Не исключено, что в Киеве в эти даты вероятны провокации врага, это могут быть ракетные обстрелы.

Также Пономаренко добавила, что позитивные изменения начнутся уже с 20 января. Это могут быть и позитивные изменения на поле боя, и прекращение горячей фазы войны, и усиление партнерства, и новые союзы для Украины.

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