По словам Димопулос, так ЕС надо просить вступить к нам, а не Украине, судя по качеству обслуживания.

Санта Димопулос продолжает показывать в Инстаграм, как проходят ее будни, рассказывает об интересных моментах из отдыха и делится опытом петешествия по разным странам.

В этот раз Димопулос пожаловалась на обслуживание в больницах Франции. Сын Санты заболел и им пришлось обращаться к врачам, поэтому сама Санта поделилась в Инстаграм наблюдениями.

"Кое-что о французской системе здравоохранения. Во-первых, здесь лучше не болеть. Потому что это ад. Даже если у вас назначен прием — вы будете ждать. Прием будет длиться не более 15 минут и никто не будет особенно вникать и переживать. второе, здесь несколько рецептов на все болезни. Один из которых – антибиотики", – рассказала женщина.

По словам Санты, ее ребенку назначили направление на исследование, однако попасть в лабораторию не вышло, они были закрыты, а в аптеках редко есть то, что им было нужно.

"Со страховкой тоже не все так просто. Вы платите, а там сами разбирайтесь. То есть надо писать в страховую, присылать все документы, чтобы вернули деньги. В частном порядке (сколько бы вы ни платили, а иногда это 500 € за вызов) врачи тоже не напрягаются, они могут часами не отвечать, опаздывать и не вникать. У меня аллергия на такого рода бюрократию и отморожение. Я просто впадаю в ступор", — написала Санта.

Звезда изначально была замужем за шоуменом Андреем Джеджулой, от которого родила сына Даниэля. После этого певица связала свою судьбу с Владимиром Самсоненко, известным бизнесменом.

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