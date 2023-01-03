На своей странице в Instagram супруга танцора Пета Маргатройд, отец которой ушел из жизни накануне нового года, разместила трогательный пост, в котором показала подросшего сына и упомянула покойного папу.

"Собираем ракушки с моим любимым мальчиком этим утром.... душа успокаивается... сердце скорбит. Самой большой любовью моего папы было море. Всех с Новым Годом", — пишет супруга Макса Чмерковского.

Ранее танцовщица эмоционально высказалась о смерти своего отца.

"Самому великому папе, моему плюшевому медвежонку. Это конец нашей поездки на земле. Как хочется, чтобы мы снова отправились в эту прогулку на лодке. В следующей жизни будем. Этот взгляд друг на друга был отлично запечатлен, ты был так доволен, на море, где тебе всегда суждено быть. Хотя я знаю, что ты будешь продолжать ездить со мной, пока мы не увидимся снова. Надеюсь, я заставила тебя гордиться эти 36 лет. Ты был для меня всем, и я буду скучать по тебе, пока мои дни здесь не закончатся. Тепло твоей руки я буду держать в сердце навсегда. Всегда твоя «милая малышка», как ты бы сказал. Я люблю тебя навеки. Навсегда папина дочка. Дерек Джон Маргатройд 22/7/1941 ~ 29/12/2022", — признавалась Пета.

Ранее Макс Чмерковский из "Танці з зірками" сообщил о смерти известной актрисы и своей партнерши.

Напомним, знаменитая актриса ушла из жизни за день до юбилея.

Также сообщалось о смерти выдающейся певицы. В семье рассказали, что это произошло во сне.