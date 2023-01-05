Так, прилет вражеской ракеты серьезно повредил здание Дворца «Украина». Напомним, оккупанты ударили по украинской столице 31 декабря, пишет Politeka.net.

"Киев, Дворец Украины. Обычно в эти даты там родители с детьми в канун Нового года. Сегодня чудом не было детей. Летели стекла от ударов российских ракет. Это ничто иное, как террор", – комментировал атаку заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Позже появились кадры с камер наблюдения Дворца «Украина», на сцене которого когда-то выступали лучшие украинские и зарубежные артисты.

Кстати, российские звезды, которые сейчас поддерживают войну против Украины, также неоднократно выходили на эту сцену. Среди них и Филипп Киркоров, и Николай Басков, и Любовь Успенская.

Теперь на восстановление Дворца собирают средства, но некоторым украинцам это не по душе.

«Дворец может подождать, а вот у нас в Харькове люди живут до сих пор в метро!!!! 150 000 тыс человек без квартир! Может им нужно скинуться, потому что остались без жилья и теперь выживают?»;

«Дворец может немного подождать, помощь сейчас больше нужна нашим защитникам», «Так может быть, пусть звезды присоединятся к сбору средств на восстановление дворца? Или только простой народ будет жертвовать?», «Может Квартал 95 сбросится?»;

«Сколько уж этот простой народ пожертвовал? Может, пусть сбросятся толтосумы уже…?»;

«Простой народ едва выживает! И помогают армии! Лучше подумайте о селах, которые живут без ничего сейчас. Херсонские села как живут - люди уже кричат ​​об этом, а все молчат ни одной новости о них не выставляют!».

Другие же выразили уверенность, что отстроят все россияне, потому что именно они разрушают Украину.

«Будут платить репарации», «Гореть им в аду, террористы», «Продать все имущество запроданнок и восстановить Дворец Украины! Вот ремонт будет!»;

«Когда-нибудь мы будем рассказывать своим детям, внукам, что Россия напала войной сначала на Крым и Донбасс. И все это время шла борьба. А через восемь лет масштабно пошла войной на Украину. Как россияне грабили, насиловали, убивали ее жителей. Сколько музеев, театров ограбили и вывезли ценные вещи в Россию. Сколько детей насильственно вывезли в Россию…»;

«Курва, что за люди, или какой-нибудь слепой целит, я там выступала, в том дворце, сто раз, еще будучи ребенком…».

Напомним, Полякова нашла замену уехавшему из Украины Олегу Виннику.

Также сообщалось, что звезды Квартал-95 не сдержали слез на сцене.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Меладзе ответил на истерики российских пропагандистов, желающих лишить его наград и гражданства.