В Мережі обговорюють виступ зірок Вечірнього кварталу і Жіночого кварталу, який показали в новорічну ніч, пише Politeka.net.
А також емоції артистів в момент виконання авторської пісні «Боже, скільки ще потрібно нам випробувань?».
Зірки Квартал 95 Юрій Ткач, Олександр Пікалов і Юрий Крапов не змогли стримати сліз, співаючки рядки пісня, присвяченої українцям.
"Вдалося вийти на ідеолога": в Україні готували держпереворот, нові подробиці
Росія змінює тактику, що відомо: "Тепер головна мета ворога..."
"Нам треба готуватися до цього": у ЗСУ попередили про небезпеку на Різдво
"Ох, щось скоро буде": Залужний засвітився з "білоруським Черчіллем"
Щомісячні виплати: запрацював важливий закон, хто тепер має право на 13 та 20 тисяч гривень
Ця мить розчулила глядачів:
«Круто! Пісня про українців! Ні додати ні відняти...!Наші воїни любимі обіймаю вас і бажаю витримати це пекло», «Одне бажання - ПЕРЕМОГА України в 2023 році......... Українці, ми незламні, я пишаюся тим, що я українка!»;
«Плачу, сльози сами ллються. Ми незламні», «Вистоїмо,виборемо, переможемо,засяємо!», «Велика і непереможна Україна»;
«Чудовий концерт! 95 квартал на висоті, як завжди! Є окремі мініатюри , які не дуже зайшли... але так буває... Не той час! Мені сподобалось! Ми українці незламні! Фінальна пісня грандіозна!»;
«Дякую за пісню, до сліз».
Своїми емоціями вирішили поділитися також користувачі Інтернет з інших країн. Перемоги Україні бажають навіть росіяни.
«Господи! Коли ж співвітчизники зрозуміють, що ворог не є в Україні!», «З любов'ю до України із Москви. Перемоги та любові вам».
Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду українцям на відпочинку.
Також повідомлялось, що Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.
Крім того, Politeka.net писала, що Джеффрі з TVORCHI заткнув своїх критиків за пояс.