В Мережі обговорюють виступ зірок Вечірнього кварталу і Жіночого кварталу, який показали в новорічну ніч, пише Politeka.net.

А також емоції артистів в момент виконання авторської пісні «Боже, скільки ще потрібно нам випробувань?».

Зірки Квартал 95 Юрій Ткач, Олександр Пікалов і Юрий Крапов не змогли стримати сліз, співаючки рядки пісня, присвяченої українцям.

Ця мить розчулила глядачів:

«Круто! Пісня про українців! Ні додати ні відняти...!Наші воїни любимі обіймаю вас і бажаю витримати це пекло», «Одне бажання - ПЕРЕМОГА України в 2023 році......... Українці, ми незламні, я пишаюся тим, що я українка!»;

«Плачу, сльози сами ллються. Ми незламні», «Вистоїмо,виборемо, переможемо,засяємо!», «Велика і непереможна Україна»;

«Чудовий концерт! 95 квартал на висоті, як завжди! Є окремі мініатюри , які не дуже зайшли... але так буває... Не той час! Мені сподобалось! Ми українці незламні! Фінальна пісня грандіозна!»;

«Дякую за пісню, до сліз».

Своїми емоціями вирішили поділитися також користувачі Інтернет з інших країн. Перемоги Україні бажають навіть росіяни.

«Господи! Коли ж співвітчизники зрозуміють, що ворог не є в Україні!», «З любов'ю до України із Москви. Перемоги та любові вам».

Нагадаємо, дружина продюсера "Квартал 95" дала пораду українцям на відпочинку.

Також повідомлялось, що Лорак після новорічного обстрілу раптово згадала про брата і заговорила українською.

Крім того, Politeka.net писала, що Джеффрі з TVORCHI заткнув своїх критиків за пояс.