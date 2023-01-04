Українська співачка Оля Полякова з’явилась в компанії чорноволосого красеня, шанувальники не забарилися з реакцією.

Полякова знов здивувала своїх слухачів новим музичним сюрпризом, пише Politeka.net.

Нагадаємо, днями Полякова презентувала новий трек «Чарівні очі», але уважні українці вмить впізнали в мелодії піснею, яку Полякова виконала разом з Олегом Винником на новорічні свята минулого року.

Дехто обурився, зазначивши, що Полякова могла заспівати будь яку іншу пісню і не чіпати хіт, записаний з Винником. Інші висловили впевненість, що ця пісня інша і навіть краща.

Але Полякова вирішила не зупинятись і презентувала «Чарівні очі» в дуеті з грузинською зіркою – Анрі Джохадзе.

Українці вже могли бачити їх разом на сцені грузинських «Танців з зірками».

До речі, Анрі також співав із Тіною Кароль.

«Оля, як завжди, шикарна. Анрі дуже круто співає українською. Гарний дует», «Чарівно», «Так красиво і романтично», «До мурах», «Це крутіше, ніж з Винником»;

«Вогняний дует», «Олю, ти молодець. Тільки в цьому дуеті на місці Анрі я хотіла б бачити Олега Винника. Дуже шкода, що він зараз хворіє. Найшвидшого Олегу одужання. А ти Оля, як завжди, на висоті. Пісня супер. І вийшло круто. Молодці»;

«Набагато краще ніж з Винником!», - коментують користувачі YouTube новий експеримент Полякової.

Нагадаємо, що Олег Винник допомогає ЗСУ: купляє авто для військових і відправляє їх до України.

Раніше в Мережі показали, як тепер виглядає Олег Винник.