Тарас Тополя посоветовал украинцам жить здесь и сейчас и не откладывать на потом любовь, поддержку, объятия, ведь "возможно, завтра легче не будет, возможно, будет еще хуже".

Как сообщает Politeka.net, солист группы "Антитіла" Тарас Тополя, который с первых дней войны пошел на фронт парамедиком, признался, что у него есть несколько причин, за что ненавидеть оккупантов. Об этом он рассказал в комментарии ТСН.

Тарас Тополя видел все ужасы войны, но больше всего ненавидит россиян за то, что разъединили семьи и лишили детей достойного образования.

"За это у меня едва ли не самая большая ненависть к россиянам… За то, что разделили семьи, за то, что убивают отцов и еще за то, что пытаются сделать наших детей необразованными. Забирают возможность учиться, обретать знания, развиваться, расти. Сначала был карантин, теперь война, и как это сложно – получать детям эти знания. В каких сложных условиях они сейчас", – поделился мнением музыкант.

Он посоветовал украинцам жить здесь и сейчас и не откладывать на потом любовь, поддержку, объятия, ведь "возможно, завтра легче не будет, возможно, будет еще хуже".

"Чтобы поддержать, хочу сказать так: пока у вас есть возможность, пока вы дышите, живете, несмотря на все те эмоции, которые вы переживаете, и на всю ту драму, старайтесь дарить друг другу любовь, объятия, теплые слова, поддержку. Если у вас нет возможности увидеться с близким человеком, подумайте о нем, помолитесь за него, и станет легче", - подытожил исполнитель Тарас Тополя.