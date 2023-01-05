У молодой красавицы с волшебным голосом осталась маленькая дочь.

Участница вокального шоу "Голос страны" Екатерина Давыденко внезапно ушла из жизни.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщил певец Иво Бобул. Артист пытался узнать, что именно произошло.

«Уважаемые артисты, обращаюсь ко всем вам с просьбой. Умерла хорошая певица, училась в эстрадно-цирковой академии, Екатерина Давиденко. Кто знает, что произошло – напишите мне в ФБ», - просил Бобул.

В комментариях ему ответили, что девушка скончалась от пневмонии.

Давиденко Екатерина принимала участие в шоу «Голос країни» в 2014 году. Это был четвертый сезон, тренерами были Святослав Вакарчук, Тамара Гвердцители, Ани Лорак и Сергей Лазарев.

Исполнив песню Virtual Insanity британской группы Jamiroquai, Екатерина попала в команду Святослава Вакарчука.

На момент смерти девушке было всего 28 лет. У певицы осталась 9-летняя дочь Мария.

«Вечная память», «Как жаль», «Боже, еще совсем молодая…», «Сочувствие родным и близким…» – пишут в комментариях пользователи соцсетей.

Напомним, ранее стало известно о гибели участника "Лиги смеха" Ярослава Гаркавко.

Он погиб на фронте, защищая родную землю от русских захватчиков.

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