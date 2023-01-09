Накануне Алина Гросу рассказала, что сейчас находится в Лос-Анджелесе, где якобы повышает актерскую и вокальную квалификацию.

В этот раз на своей странице в Instagram 27-летняя артистка опубликовала новые яркие кадры со своей поездки в США и показала, благодаря кому это все стало возможным.

"Самые счастливые моменты☺️☺️☺️Мой двоюродный брат Артур, он живет в Чикаго🙄 и мы не виделись более 2 лет 😭😭😭 а в детстве все время проводили вместе❤️❤️❤️ Вот кому я благодарна за поездку сюда, если бы не он, не думаю, что решилась бы 👀", - написала Алина Гросу под видео.

Ранее певица рассказала, сколько денег нужно на жизнь в Лос-Анджелесе. Жилье более или менее пригодное к проживанию будет стоить от 2000$. Есть еще вариант найти людей, сдающих комнату, место в комнате – можно будет значительно сэкономить. Алина Гросу подчеркнула, что без машины в ЛА никак, а взять авто в месяц обойдется по меньшей мере в 750$. Домашний интернет – 150$, мобильный номер (карточка) – 40-60$.

Что касается еды, если готовить все самостоятельно, то за раз (где-то на неделю) в магазине можно затариться от 150$ (это без деликатесов и полуготовой пищи, только самое нужное), потому что даже буханка хлеба там стоит 6$.

Напомним, Алина Гросу после романа с российским актером неожиданно засветила обручальное кольцо.

Как сообщала Politeka, аферисты добрались до Алины Гросу, певица срочно вышла на связь и предупредила украинцев.

Также Politeka писала, что Алина Гросу показала красавицу-племянницу, которая пошла по ее стопам.