Украинский певец Павел Зибров готов не панькаться с россиянами, встречая их в других странах.

Так, артист рассказал историю, что, пытаясь отомстить представителю рф за нападение его страны на Украину, «опоздал», ведь за него это уже сделали.

Зибров рассказал, что это произошло в Испании.

«Стоит такой Мерседес с русскими номерами! И флажок и еще символика, и я думаю: где мне гвоздяку взять, банку какую-то коннервную и сделать им, что-нибудь нарисовать. Я ушел, нашел, честно говоря, такого типа винтика. Думаю, сейчас нарисую им букву V на капоте. А кто за меня это уже сделал! Меня не было 15 минут, я вышел и буква V такая! Выцарапали на дверце!», - рассказал Зибров в студии программы «Как ты?».

Напомним, ранее Павел Зибров рассказал, общается сейчас с Повалий и ее мужем Лихутой, с которыми дружил почти 30 лет.

Певец после полномасштабного вторжения России в Украину пытался связаться с ними, но попытки достучаться были тщетными.

Увидев, как Повалий 9 мая поет для россиян "Рідна мати моя", Зибров не сдержал слезы.

Артист считает, что изменница не имеет права на паспорт гражданки Украины.

Также сообщалось, что Ефросинина не сдержала эмоций из-за развлекавшей россиян Повалий, пока в Украину летели ракеты.

Ранее в Сети были опубликованы кадры пропагандистского "голубого огонька" из Повалия.