Як повідомляє Politeka.net , зрадниця Таїсія Повалій у новорічному вогнику на росТВ співала "Червону руту", поки окупанти обстрілювали її батьківщину. Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла пройти повз цю новину та емоційно відреагувала на неї у своїх Інстаграм-Сториз.
Українська співачка, яка стала на бік російських окупантів у розв'язаній ними війні проти нашої країни, Таїсія Повалій знову показала свою зрадливу сутність. У новорічному вогнику на росТВ вона співала легендарну українську пісню Володимира Івасюка "Червона рута". А тим часом Росія нещадно обстрілювала її батьківщину.
Артистка танцювала, виконуючи українську музичну композицію, навіть не подаючи вигляду, що в її країні триває жорстока і кривава війна, а окупанти саме в цей момент запускають нові партії ракет мирними українцями.
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Після цього не змогла стримати емоції українська телеведуча Маша Єфросиніна.
"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити", - написала Маша Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.