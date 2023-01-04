Українська співачка, яка стала на бік російських окупантів у розв'язаній ними війні проти нашої країни, Таїсія Повалій знову показала свою зрадливу сутність.

Як повідомляє Politeka.net , зрадниця Таїсія Повалій у новорічному вогнику на росТВ співала "Червону руту", поки окупанти обстрілювали її батьківщину. Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна не змогла пройти повз цю новину та емоційно відреагувала на неї у своїх Інстаграм-Сториз.

Українська співачка, яка стала на бік російських окупантів у розв'язаній ними війні проти нашої країни, Таїсія Повалій знову показала свою зрадливу сутність. У новорічному вогнику на росТВ вона співала легендарну українську пісню Володимира Івасюка "Червона рута". А тим часом Росія нещадно обстрілювала її батьківщину.

Артистка танцювала, виконуючи українську музичну композицію, навіть не подаючи вигляду, що в її країні триває жорстока і кривава війна, а окупанти саме в цей момент запускають нові партії ракет мирними українцями.

Після цього не змогла стримати емоції українська телеведуча Маша Єфросиніна.

"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити", - написала Маша Єфросиніна.

Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.

Також Politeka писала, Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.